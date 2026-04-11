「みちょぱ」の愛称で知られるタレントで第１子妊娠中の池田美優が１１日までに自身のＳＮＳを更新。スタイル抜群の姿を見せた。みちょぱはインスタグラムに、カーキのアウター×白いレース生地のブラウス×ショートパンツ×ブーツという姿でポーズをとるショットを多数アップ。妊娠中でも健在な圧巻美スタイルを披露した。この投稿にファンからは「妊婦さんとは思えないスタイリング」「可愛い大好きです」「めっちゃ綺麗で