◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節横浜ＦＭ―ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）ホームの横浜ＦＭは、２位と好調のＦＣ東京を迎える。前節途中出場したＧＫ朴一圭が開幕節（町田戦）以来の先発復帰を果たした。３月７日の対戦（ＭＵＦＧ国立）ではＦＣ東京が３―０と快勝している。【横浜ＦＭ先発】▼ＧＫ朴一圭▼ＤＦ木村卓斗、井上太聖、諏訪間幸成、加藤蓮▼ＭＦ渡辺皓太、山根陸、天野純▼Ｆ