母の日の贈り物といえば花やスイーツが定番ですが、今年は少し違った“想いの伝え方”を選んでみませんか？MYTREXでは、美容と健康をサポートするセルフケアアイテムを提案する母の日キャンペーンを開催♡毎日を頑張るお母さんに、これからの時間も心地よく過ごしてほしいという想いを込めた、新しいギフトスタイルに注目です。 美容と健康を贈る新提案 MYTREXが提案するのは、“続けられる美容と