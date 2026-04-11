愛知県豊田市で、駐車場に置かれていた車のタイヤ4本を盗んだとして、ブラジル国籍の大学生の男が逮捕されました。 【写真を見る】「売ってお金を手に入れるためにやった」 車のタイヤ4本を盗んだ疑い ブラジル国籍の21歳大学生の男を逮捕 現場周辺では同様の被害が…愛知県警豊田署 逮捕されたのはブラジル国籍で、豊田市の大学生、パトリキ・ユリ・ジュニオ・ゴジンニョ容疑者21歳です。 警察によりますと、ゴジンニョ容疑者