◇ナ・リーグロッキーズ2―5パドレス（2026年4月10日サンディエゴ）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのパドレス戦に先発。6回4安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、今季2勝目はならなかった。チームは8回に同点に追いつくも、2夜連続のサヨナラ負けを喫し、連敗となった。菅野の好投も勝利には結びつかなかった。初回1死二塁と立ち上がりからピンチを迎えたが、3番・メリルをス