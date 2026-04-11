元モーニング娘。のタレント・保田圭（45）が11日までに自身のインスタグラムを更新。長男とのプライベートを報告した。保田は「ダンボールドラムに夢中な息子のために電子ドラム買っちゃった家の中が楽器だらけになりそう。笑」と報告し、電子ドラムをたたく長男との2ショットを投稿。「息子が音に触れて楽しんでくれたらこんなに嬉しいことはない折りたためるってことでこれにしたんだけど畳む暇なんてないくらい朝も