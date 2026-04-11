私はミユキ（49歳）。旦那のカズオと結婚し、娘のモモと息子のユウトはもう20代の社会人です。義両親も今や70代後半。義父が年を取って足を悪くしてから、義母はやたらと介護の話をしてくるようになりました。どうやら私のことをあてにしているようですが……。義両親には今までさんざんデリカシーのない発言を繰り返され、嫌な思いをさせられてきました。義母はフルタイムで働いている私に、当然のように介護を押し付ける気でいる