「小泉八雲の玄孫である天由子さん。祖先の足跡を辿る旅のなかで出会った一人の男性と結婚し、現在はアイルランドに移住している。運命的な出会いの裏側、そして現地で感じた「日本との違い」とは。『世界へ飛び出た100人の日本人』（集英社インターナショナル）より、一部抜粋、再構成してお届けする。 【画像】『世界へ飛び出た100人の日本人』 先祖の「ルーツめぐり」の旅 プロフィールアイルランド〈2020