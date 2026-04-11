＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う皆吉愛寿香がトータル7アンダー・単独首位に立っている。【写真】吉田鈴さんはミニスカスタイル1打差2位タイに昨年覇者の安田祐香、吉田鈴、稲垣那奈子、小林光希、寺岡沙弥香、ウー・チャイェン（台湾）が続いている。女王・佐