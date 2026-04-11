西武不動産（東京）が所有する商業施設「新横浜プリンスペペ」（横浜市港北区）が、来年３月で終了することになった。跡地は半導体商社「マクニカ」（同）が取得して新社屋などを建設する予定で、両者で新たな街づくりを進める。ＪＲ新横浜駅近くの新横浜プリンスペペは１９９２年３月、直結する新横浜プリンスホテルと同時に開業した。地下１階地上４階で、２０２６年１月末時点でレストランや生活雑貨、洋服を扱うショップ計