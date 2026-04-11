歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の誕生日会前の楽しみを明かす場面があった。10日に76歳の誕生日を迎えた和田。スタジオではスタッフ手作りのお祝いの飾り付けなどもあるといい、「うれしい。ありがとう」と感謝した。そんな中、和田の誕生日は出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山とともに誕