フジテレビ入社2年目の吉岡恵麻アナウンサー（23）が11日、同僚の生田竜聖アナ（37）のインスタグラムに登場。笑顔のピースサイン姿が公開された。生田アナは現在、カメラ撮影にハマっており、同僚アナの写真を撮り続けている。今回の被写体は吉岡アナだった。生田アナは「ある日アナウンス部でばったり会った吉岡さんですカメラの話を振ってくれたので、チャンス！とばかりに練習台になってもらいました」と投稿。吉岡アナ