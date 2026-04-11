レッドソックスの吉田正尚外野手は１０日（日本時間１１日）、敵地でのカージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１死球で３試合連続の?マルチ出塁?を記録したが、チームは２―３で逆転負けした。吉田は１回表の第１打席、二死無走者で死球。０−１でリードされて迎えた４回表の第２打席は、先頭打者で見事に右前安打。その後打線がつながり、レッドソックスは２−１と一時逆転に成功した。悔しい打席となっ