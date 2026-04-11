【その他の画像・動画等を元記事で観る】今まで多くのアニメ主題歌を担当してきた BACK-ONが、アニソン縛りのカバー配信EP「ANIMANIA」をリリースした。その内の1曲「PRIDE」のLyric VideoがYouTubeに公開された。本楽曲は、2005年1月26日にリリースされたアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』第2期オープニングテーマとなっているHIGH and MIGHTY COLORの「PRIDE」のカバーで、ラウドなフレーズやラップが映えており、そこにBA