【モデルプレス＝2026/04/11】お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が4月10日、自身の公式ブログを更新。長女の入学式の様子を公開し反響を呼んでいる。【写真】美人芸人「ママにそっくり」長女の入学式ショット公開◆小原正子、長女の入学式へ小原は「KOUME entrance ceremony」などとつづり、長女のこうめちゃんの初登校の写真を複数枚投稿。白のレースのインナーにリボンの付いたピンク色のワンピースとバッチリ正装を決めた