【モデルプレス＝2026/04/11】Snow Manの公式X（旧Twitter）が、4月10日に更新された。SNSでの誹謗中傷や憶測による発言に注意喚起を行った。【写真】スノメンバー「メロさ感じてる」ピンク→銀髪で雰囲気ガラリ◆Snow Man、SNSでの発言に注意喚起投稿では、「皆様に大切なお願いがございます」とし、「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております」と現状を説明。「こういった情報の拡散や、関