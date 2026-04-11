霧島市の陸上自衛隊国分駐屯地で11日、この春、自衛隊に入った隊員たちの入隊式がありました。 緊張した面持ちの新人隊員たち。将来、部隊の中核を担う新人隊員を教育する国分駐屯地の第113教育大隊には、この春、全国から集まった18歳から32歳までの一般陸曹候補生237人が入隊しました。 「身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託にこたえることを誓います」 そして、森田陽一大隊長が新人隊員を激励しました。 （