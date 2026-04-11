【モデルプレス＝2026/04/11】フリーアナウンサーの青木裕子が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「センス抜群」遊び心溢れる海苔鮭弁当公開◆青木裕子、遊び心溢れる鮭弁当青木は「お弁当」というスタンプと共に手作り弁当の写真を投稿。キャラクターの目のようなお弁当ピックを付けた焼き鮭に卵焼き、ブロッコリー、ひじきとバランスの良い