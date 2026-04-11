BINIが日本時間4月11（土）、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」初出演を果たした。「マブハイ（こんにちは）」。歴史的なステージで、BINIは温かいフィリピン式の挨拶を観客に送り、待望のコーチェラ・デビューを飾った。Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna, Sheenaの8人で構成されるこのガールズグループは、フィリピン出身のバンドとして初めて同音楽フェスティバルのステージに立った。会場を