4月を迎え、家族のためや自分のためにお弁当作りをスタートさせた人もいるかと思います。どんなおかずを詰めるか悩むかもしれませんが、厚焼き卵はお弁当おかずの定番中の定番！彩りにもなるので、毎日でも入れたい一品ではないでしょうか。 でも、卵の値段は高いままで毎日たくさん使うのは気が引ける…そんな時は、卵1つで作れる厚焼き卵はどうでしょうか？クックパッドには卵1つで作る厚焼き卵レシピがたくさんあります！今