♪「チャララ〜ララチャラララララ〜」福岡県発のラーメンチェーン店に鳴り響く「チャルメラ」のメロディ。そして、多くの人をとりこにする“とんこつラーメン”！この日、初めて店を訪れた8歳の男の子にふるまわれたのは“特別な一杯”でした。■ラーメンが好きな兄と、ラーメンが食べられない弟福岡県北九州市に住む、小学5年生の上田喜一（きいち）くん11歳と、2年生の弟、寛二（かんじ）くん8歳。さらに4歳の妹、千蓉（ち