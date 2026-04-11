歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。現在の体調について明かした。3月28日の放送ではかすれ声だった和田。40年間、司会を務めたTBS「アッコにおまかせ！」の最終回を前にトラブルに見舞われていたが、今月4日の放送ではややかすれた声でタイトルコール。アシスタントの垣花正アナウンサーも「声の調子は万全では