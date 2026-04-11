◆ロサンゼルス・ドジャース−テキサス・レンジャーズ10日（日本時間11日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは10日（日本時間11日）、ホームでレンジャーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」で先発出場。8日（日本時間9日）トロントでのブルージェイズ戦で、大谷は1回に四球となり、昨シーズンから43試合連続出塁。2009年の当時マリナーズのイ