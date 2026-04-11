ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が11日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）にゲスト出演。石原家一番の秀才を語った。伸晃氏は元東京都知事の石原慎太郎さん（22年死去）を父に持ち、自身は長男、次男はタレントの良純、三男は環境相の宏高氏、四男は画家の延啓氏と“石原4兄弟”として知られている。パーソナリティーの徳光和夫から「教育方針って、石原家はおありになったんですか」と問われると