BE:FIRSTが、5月6日にリリースする9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』の収録内容を公開。2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。 （関連：BE:FIRSTのライブの真髄を“振り幅”から紐解く「BE:FIRST ALL DAY」「夢中」で輝くスキル） Chaki Zuluが手がけた本楽曲は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴の一