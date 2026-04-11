ユタ・ジャズ vs メンフィス・グリズリーズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：デルタ・センター（Salt Lake City） 最終スコア：ユタ・ジャズ 147 - 101 メンフィス・グリズリーズ NBAのユタ・ジャズ対メンフィス・グリズリーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし33-30で終了する。 第2クォーター