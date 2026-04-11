井ノ原快彦が自身のInstagramで、事務所の後輩であるアイドルグループ・ふぉ～ゆ～の4人との集合ショットを披露した。 【写真】「癒される」「カッコいい」と話題、井ノ原快彦とふぉ～ゆ～の4人の集合ショット ■井ノ原快彦×ふぉ～ゆ～、全員白目の集合ショット 井ノ原は「全員白目」と綴り1点の写真を公開した。 写真には井ノ原を中央にして、両サイドをふぉ～ゆᦉ