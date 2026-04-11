【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが5月6日に発売する9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容が公開。2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。 ■新曲「Rondo」はBE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバー 混迷する時代のなか、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を躍らせる。 日本のヒップホップシーンを代表するプロデュ}