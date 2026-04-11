◇MLB マリナーズ-アストロズ(日本時間11日、T-モバイル・パーク)今季3度目の登板となった今井達也投手でしたが1回持たず降板となりました。前回は6回途中無失点の好投でメジャー初勝利を挙げた今井投手でしたが初回、先頭から2者連続でフォアボールを与えると、3番フリオ・ロドリゲス選手にはショートへ内野安打を打たれ満塁となります。このピンチで次の打者に暴投でランナーが返り先制点を与えると、またもフォアボールで満塁。