俳優の中島裕翔さん（32）が11日、俳優の新木優子さん（32）と結婚したことを所属事務所の公式サイトで発表しました。公式サイトで中島さんは、「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と報告しました。中島さん