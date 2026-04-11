オリックス・宮城大弥投手の妹で女優の宮城弥生が１０日、自身のＸを更新。左肘内側側副靱帯損傷のケガを負った兄を「怪我って怖い、、、しっかり治してまた戻って来れますように」と心配した。宮城投手は９日のロッテ戦に先発したが、六回に左腕の違和感を訴えて緊急降板。大阪市内の病院で受診し、左肘内側側副靱帯損傷と診断され、出場選手登録を抹消された。弥生は１０日のオリックス戦が中止になると、「今日の試合雨天