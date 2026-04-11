ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」が１０日、生放送され、元ＮＨＫのフリーアナウンサー・青井実（４５）がゲスト出演した。青井アナは２４年２月にＮＨＫを退局。同年４月からフジテレビの夕方の報道番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」のメインキャスターに就任したが、３月いっぱいで同番組を卒業した。「５時夢」の公式Ｘでは、放送終了後、「本日のゲストはアナウンサーの青井実さん半蔵門は来やすかったと言う青井