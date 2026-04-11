「ドジャース−レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平が３打席目の五回１死一塁で右前打を放ち、日本選手のメジャー最長となる４４試合連続出塁を記録した。「１番・指名打者」で先発。レンジャーズの先発右腕・ロッカーに対して、初回の１打席目は１４６キロの真ん中低めへのシンカーで空振り三振。三回１死は二ゴロに倒れていた。今季の大谷はここまで投打同時出場２試合を含む１２試合に出場し、