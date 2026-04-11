俳優の新木優子（32）が11日、所属事務所の公式サイトにて、俳優・中島裕翔（32）との結婚を報告した。【写真】そろって『SUITS/スーツ』に出演！中島裕翔＆新木優子の“共演ショット”所属するスターダストプロモーションが「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝え、「これからも感謝の気持ちを忘れずお仕事に邁進してまいります