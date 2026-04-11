コンテナを積んだ船＝2月24日、米カリフォルニア州オークランド（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米税関・国境警備局（CBP）は10日、トランプ政権が国際緊急経済権限法（IEEPA）を根拠に徴収した「相互関税」などについて、20日から返還申請を受け付けると発表した。連邦最高裁が2月、IEEPAに基づく関税徴収を違法と判断し、国際貿易裁判所が返還を命じていた。CBPは効率的な返還ができる新たな仕組みを導入する。まずは正