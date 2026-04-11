Image: Savvy and more こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。低温調理で丁寧に仕上げたローストビーフや、時間をかけて焼き上げたパンも、最後のスライスで厚みがバラバラに…。お店で供される一皿のような仕上がりを、特別な腕前なしで実現したい。今回紹介する「スライス名人」は、そんな願いに応える精密スライスナイフです。目盛りを合わせるだけ。厚みを“設定する