左肩の炎症で離脱中のブレイク・スネル投手（３３）の順調な回復が進み、１１日（日本時間１２日）のレンジャース戦の試合前に実戦形式の投球練習をやる予定であると米メディア「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス氏が伝えている。ロバーツ監督も５月中の復帰を見込んでおり、山本由伸との左右エースの揃い踏みならさらに投手陣に安定感を与えることになるはずだが、心配なのが危うい投球内容が続く佐々木朗希だ。こ