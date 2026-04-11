ロイヤルズのシティコネクトユニホームが発表された毎年ファンを楽しませてくれる、MLB球団の「シティコネクトユニホーム」。9日（日本時間10日）、8球団の“新仕様”が明らかになった。多彩なデザインが並ぶ中、ボビー・ウィットJr.内野手が着用したロイヤルズのユニホームに、「奇妙な感じ」と米ファンは違和感を覚えたようだ。ロイヤルズの2026年「シティコネクトユニホーム」で目を引くのは、左胸と帽子に輝く個性的なロゴ