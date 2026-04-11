結婚準備から初節句まで、すべてを仕切るお嫁さんの親。言えないまま続く関係にモヤモヤする日々。そんな中、お嫁さんの一言で見え方が少し変わります。筆者の先輩Kさんに聞いた、人間関係の難しさと温かさを感じるお話です。 ちょっと苦手な存在 私はお嫁さんとは仲がいいのですが、ひとりだけどうしても苦手な人がいます。それは、お嫁さんのお母さん。 最初は「ちょっと強い人だな」くらいの印象でしたが、息子夫婦の結