本拠地レンジャーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発し、継続中の連続試合出塁記録を「44」へ伸ばした。5回1死一塁の打席で右前打を放ち、2009年にマリナーズのイチローが記録した日本人最長記録「43」を抜いた。新記録のかかったこの試合、大谷は初回の打席で三振、3回1死の打席では二ゴロに倒れた。5回1死一塁で迎えた第3打席、右腕ロッカーの外