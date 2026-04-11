◆練習試合西武３軍―巨人３軍（１１日・カーミニーク）巨人３軍は１１日、カーミニークフィールドで西武３軍と練習試合を行う。雨天中止があった影響で登板機会確保のため森田駿哉投手が３軍戦で登板する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（捕）坂本達２（二）中田３（一）ティマ４（三）竹下５（左）知念６（指）松井蓮７（右）笹原８（遊）川原田９（中）相沢Ｐ・森田【西武】１（三）金子２（二）コルニエル