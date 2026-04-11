◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第１日▽明大―東大（１１日・神宮）開幕戦となった明大―東大戦で、今春リーグ戦から仕様が変更されたビデオ検証にスタンドが沸く場面があった。東大が６点を追う６回の攻撃で、１死二塁からゴロを捕球した三塁手が一塁送球する間に二塁走者が三塁を狙い、間一髪でセーフに。この判定に明大・戸塚俊美監督（６１）がビデオ検証を要求した。ビデオ検証は昨春リーグ戦から学生野球で初めて導