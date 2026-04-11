モデルで女優の石川恋が１１日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを披露した。インスタグラムに自身が出演する４月期新ドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」を告知。「初回から衝撃の展開です！どうぞお手柔らかに．．．写真はディープリベンジ取材日の時の。たくさん取材していただいたのでそちらもぜひチェックしてください〜〜！」とつづると、ブラウンのセットアップを着た衣装ショットを披露した。こ