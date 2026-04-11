6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースする。それに先立って、収録内容の全貌が解禁され、2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが発表された。【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手がけた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイト