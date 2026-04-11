2016年の熊本地震で運行できなくなった新幹線「つばめ」が修繕され、九州を縦断する“感謝の船旅”を行った。10日からJR博多駅前のイベントで一般公開される。地震から復活九州を船で“縦断”福岡市・博多港で7日、2台の巨大クレーンにつり上げられた車両。長さ約25メートル、重さは約30トンのこの車両は、2016年の熊本地震で脱線し、運行できなくなったJR九州の新幹線「つばめ」だ。全線開業15周年に合わせて約半年かけて修繕さ