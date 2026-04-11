2001年に「一生一緒にいてくれや」のフレーズとともに日本の音楽シーンを席巻し、レゲエで初のオリコン1位を獲得した三木道三。 直後に引退し、一時は「死亡説」や「重病説」「服役説」まで流れたが、14年に「DOZAN11」として復活を果たすと、その後は絵本作家やNFTプロジェクト、スタートアップ支援会社設立など多方面で活動している。（山本智行 内外タイムス） エイプリルフールに大バズリ 伝説