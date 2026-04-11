■MLBドジャース−レンジャーズ（日本時間11日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席にライト前ヒットを放ち44試合連続出塁を達成。2009年のイチロー氏（当時マリナーズ）の日本人最長記録を17年ぶりに更新した。前試合、投手との二刀流で出場した敵地でのブルージェイズ戦（同9日）では連続試合安打が5でストップ。それでも、第1打席にフォアボ