シアトル・マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が日本時間11日に行われた自身の銅像の除幕式に参加。バットが折れる思わぬハプニングに見舞われました。今回、イチロー氏の銅像が設置されたのはマリナーズの本拠地「T-Mobile Park」。除幕式にはイチロー氏の元チームメートであり、殿堂入りも果たし、同じく銅像も建てられているエドガー・マルチネス氏やケン・グリフィー・ジュニア氏らも出席しまし