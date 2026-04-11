読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）が11日、インスタグラムを更新。同局のPodcast番組「ヨミ☆ラジ」（土曜午前7時、全8回）でパーソナリティーを担当すると発表した。「ご無沙汰しております！この度、読売テレビが期間限定で『ラジオ番組』を始めることになりました」と報告。「各種Podcastで配信しています！また、youtube『読売テレビアナウンサーチャンネル』では映像付きで配信しております毎週土曜日あさに配信