ご褒美としか思えないワンコとパパのワンシーンがSNSに投稿され、『羨ましい…！』の声が相次いでいます。赤ちゃん柴犬をパパの顔の上に乗せてみたらまさかの行動に…！？話題の投稿は54万回再生を突破し「食べたい…」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃん犬を『パパの顔の上に乗せてみた』結果…全犬好きが羨ましがる『ご褒美すぎる光景』】 パパの顔の上に赤ちゃん